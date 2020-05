Covid-19: com pior fase por chegar, Peru tem 50 mil casos confirmados

Número de infectados ainda não atingiu o pico

O número de novos casos de coronavírus confirmados no Peru nessa terça-feira (5) aumentou para mais de 50 mil, mostrando as dificuldades enfrentadas pelo país na luta para tentar conter a propagação do vírus. O número de infectados ainda não atingiu o pico.

O Peru foi um dos primeiros países latino-americanos a implementar medidas de isolamento quando o coronavírus foi detectado, mas os casos dobraram nos últimos dez dias. O Peru está atrás apenas do Brasil em número de contágios na região.

Surtos significativos têm sido descobertos nos mercados de alimentos, nas minas, nas prisões, entre comunidades desabrigadas e forças policiais, indicando o cumprimento irregular das medidas de isolamento social determinadas pelo governo.

Veja também:

Justiça determina registro obrigatório de raça em casos da covid-19

Cerca de 2 milhões sem conta ainda não resgataram auxílio de R$ 600

Polícia Civil investiga vídeo falso de caixões enterrados com pedras

A falta de equipamentos de proteção tem provocado protestos nos hospitais, enquanto a pobreza tem complicado os esforços para convencer as pessoas a ficarem em casa.

O presidente do Peru, Martín Vizcarra, anunciou nessa terça-feira que o número total de infectados era de quase 51,2 mil, 3.817 a mais que no dia anterior, enquanto mais 100 mortes elevaram o total para 1.444.

O Peru registrou o primeiro caso de coronavírus em 6 de março e, em 25 dias, atingiu 1.000 infecções. O país levou apenas mais 14 dias para chegar a 10.000, de acordo com uma contagem da Reuters. A primeira morte pela covid-19 ocorreu em 19 de março, e, um mês depois, o número subiu para 348, quadruplicando novamente duas semanas depois.

Ciro Maguiña, especialista em doenças infecciosas e vice-reitor da Faculdade de Medicina do Peru, disse que o pior estágio do surto ainda está por vir.

RTP

VALORIZE E PRESTIGIE A MÚSICA DA AMAZÔNIA! Publicado por Chico Terra em Quinta-feira, 23 de abril de 2020

Curtir isso: Curtir Carregando...