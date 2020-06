Terremoto atinge região central da Cidade do México

Prédios balançaram com força na área

Um terremoto fez prédios balançarem com força na região central da Cidade do México nesta terça-feira (23). Centenas de pessoas deixaram suas casas e correram para a rua, depois que os alarmes da cidade avisaram os moradores minutos antes dos tremores.

Testemunhas disseram à Reuters que não viram de imediato sinais de danos ou de feridos.

O Instituto Sismológico do México disse que um terremoto de magnitude 7,1 atingiu o estado de Oaxaca, no Sul do país.

Reuters

