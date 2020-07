SDSN Amazônia prorroga edital de apoio à projetos para enfrentamento da Covid-19

Iniciativa oferecerá financiamento de até US$ 5 mil para dois projetos que contribuam para a contenção da pandemia na Pan-Amazônia

Foi prorrogado até 17 de julho o edital para apoio à projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) para enfrentamento da Covid-19 na Pan-Amazônia, promovido pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia), em parceria com o Instituto Amigos da Amazônia (iAMA).

A iniciativa é direcionada para membros da SDSN Amazônia, que tem a secretaria executiva realizada pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS). Podem participar universidades, centros de pesquisa e organizações da sociedade civil filiadas à rede nos nove países da Bacia Amazônica: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela.

As instituições que não são membros da rede e têm interesse em participar da chamada podem fazer o pedido de adesão preenchendo o formulário de filiação no site: unsdsn.org/join.

O edital oferecerá financiamento de até US$ 5 mil para dois projetos que contribuam para a contenção e mitigação da pandemia do novo coronavírus na Pan-Amazônia. As propostas apresentadas devem se enquadrar nas categorias: Saúde, Acesso a Alimentos, Educação, Acesso a Água Potável e Saneamento, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, Consumo e Produção Sustentável, Conservação da Floresta e Biodiversidade Amazônica, Comunicação e Governança.

“Serão financiados projetos de pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e inovação, cujos resultados estarão disponíveis e acessíveis no curto prazo, orientados para a atenção à situação emergencial da Covid-19 na região amazônica”, afirma a secretária executiva da SDSN Amazônia, Carolina Ramírez Méndez.

Para a escolha das propostas, serão avaliados a clareza das informações na proposta e a coerência das atividades, o orçamento e o cronograma apresentados no projeto, o número de famílias beneficiadas pelo projeto, o potencial impacto do projeto no enfrentamento da Covid-19, potencial de replicabilidade do projeto, entre outros critérios.

O cadastros das soluções deve ser feito através do link: bit.ly/financ2020. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail: [email protected].

Conheça a coleção da Baiuca do Chico Terra Publicado por Chico Terra em Sábado, 11 de julho de 2020

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...