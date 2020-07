Arsenal se coloca em ação e inicia contratações para a próxima temporada

Gunners já asseguraram a permanência do brasileiro Martinelli e Pablo Marí, ex-Flamengo

A temporada ainda não terminou, mas o Arsenal – parceiro oficial do site de apostas e jogos VBet Latam – já está de olho nos planos para 2020/2021. Por isso, o clube não quer saber de perder tempo e já começou a monitorar a situação de alguns jogadores para reforçar a equipe.

A primeira grande novidade dos Gunners foi a renovação contratual do brasileiro Gabriel Martinelli, ex-Ituano. O jovem de 19 anos passou por uma artroscopia no joelho esquerdo recentemente, mas já garantiu a sua permanência no clube – o que agradou ao técnico Mikel Arteta.

– Eu estou muito feliz que Gabi assinou um novo contrato conosco. Ele é um jovem muito talentoso e impressionou a todos com suas performances, atitude e ritmo de trabalho. Estamos ansiosos para prepará-lo para estar novamente bem fisicamente e acompanhar seu desenvolvimento em nosso clube – comemorou o treinador.

Além dele, o clube acertou a contratação, em definitivo, do zagueiro Pablo Marí. O espanhol havia sido comprado pelo Flamengo, em 2019, por cerca de R$ 5,8 milhões. Agora, o clube carioca concretizou o negócio com os ingleses por 16 milhões de euros – cerca de R$ 95 milhões na cotação atual.

O Arsenal também estuda as situações do atacante Allan Saint-Maximin, um dos destaques do Newcastle na temporada, e do centroavante Moussa Dembélé, do Lyon.

Outro desejo do clube é o de manter Dani Ceballos, que pertence ao Real Madrid. Em recente entrevista a uma rádio, o meia chegou a manifestar a vontade de permanecer na Inglaterra para “jogar a Euro e os Jogos Olímpicos”.

Por outro lado, saídas devem acontecer. O atacante Alexandre Lacazette pode deixar o clube inglês no fim da temporada por despertar interesse de Atlético de Madrid, Juventus e Inter de Milão.

O Arsenal também não descarta a possibilidade de vender Alexandre Lacazette, Mattéo Guendouzi e Lucas Torreira para contratar o volante Thomas Partey, do Atlético de Madrid. A execução do plano já está a todo vapor!

