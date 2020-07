Conselho recomenda ao INSS limite e carência para consignados

A medida foi publicada hoje no Diário Oficial



O Plenário do Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) recomendou, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que fixe o limite máximo a ser concedido para operações com cartões de crédito em 1,6 vez o valor da renda mensal do benefício previdenciário. A recomendação está em resolução publicada na edição de hoje (20) do Diário Oficial da União.

O texto também recomenda que, durante o estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus (covid-19), o INSS autorize operações de empréstimo consignados um prazo de carência de até 90 dias para que o desconto da primeira parcela seja feito. Esse prazo de carência, no entanto, não pode ser considerado no cômputo dos 84 meses previstos para a liquidação do contrato.



Veja também:

Momento Espírita: Verdadeira Infelicidade

CNJ e Justiça paulista vão apurar conduta de desembargador que humilhou guarda em SP

Amapá tem 33.705 casos confirmados, 2.324 em análise laboratorial, 22.402 pessoas recuperadas e 507 óbitos

Uma outra recomendação é que o beneficiário ou seu representante legal possa autorizar o desbloqueio dos benefícios após 30 dias, contados da data de despacho do benefício para a realização de operações de crédito consignado.

A assessoria do INSS informou que em breve será publicado normativo sobre a recomendação do CNPS.



EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...