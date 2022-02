Inmet prevê chuvas intensas no norte e sudeste nesta quarta

E não é só no Rio de Janeiro que as chuvas estão chegando com força. De acordo com o Inmet- Instituo Nacional de Meteorologia – há previsão de chuvas intensas no Acre, Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia, Espírito Santo, Pará e Roraima.

Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, disse que essas chuvas intensas são comuns no verão, por conta do calor e da umidade. Mas destacou que este ano, as precipitações estão mais intensas no centro e norte do país pela influência da La Ninã, fenômeno natural que modifica o clima. No sul, tem havido diminuição das chuvas e aumento do clima seco.

A previsão para esta quarta-feira (16) ainda é de muita água para o norte e sudeste do país. O destaque é o nordeste de Minas Gerais, próximo à capital Belo Horizonte, onde pode haver chuvas intensas. Andrea explica quais os cuidados que as pessoas devem ter em casos como esse.

O site do Inmet na Internet traz informações em tempo real sobre as condições climáticas do país, inclusive sobre os alertas de alagamentos, tempestades e deslizamentos. Basta acessar portal.inmet.gov.br

Edição: Paula Castro/ Marizete Cardoso

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...