Equipes lutam contra o tempo em busca de vítimas em Petrópolis (RJ)

Pelo menos 44 pessoas morreram após a tempestade que caiu na tarde desta terça-feira no município de Petrópolis, na região serrana do Rio. Mas os agentes do Corpo de Bombeiros ainda atuam em mais de 40 pontos da cidade em ações de resgate e salvamento. Pelo menos 21 pessoas foram localizadas com vida. As autoridades contabilizam mais de 220 situações de emergência, incluindo 189 deslizamentos de terra.

Somente na localidade conhecida como Morro da Oficina, no Alto da Serra, uma das mais afetadas, é estimado que 80 casas tenham sido atingidas. Mas por toda a cidade barrancos e morros desabaram, rios transbordaram e ruas ficaram alagadas. A correnteza derrubou árvores, arrastou carros e deixou diversos locais cobertos de lama. A mãe do feirante Paulo Eckart infelizmente foi uma das vítimas da tragédia. Ilhado desde ontem, ele só descobriu nesta manhã que a casa onde os dois viviam foi destruída.



Muitas pessoas buscam notícias de familiares desaparecidos. Por causa disso, a expetativa é de que o número de mortos suba ainda mais. A Polícia Civil montou uma estrutura para a preservação e identificação dos corpos e está atendendo as famílias no Posto Regional de Polícia Técnica Científica do município. A cidade decretou luto oficial de três dias, estado de calamidade pública e já está recebendo suporte do Governo do Estado e do Governo Federal, além das forças armadas. 25 escolas foram abertas como pontos de apoio para o acolhimento de mais de 300 pessoas que tiveram que sair de suas casas. O governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro está em Petrópolis e garantiu que uma grande força tarefa foi direcionada para a cidade



E o Prefeito da Petrópolis Rubens Bomtempo pediu que as pessoas fiquem em casa para não atrapalhar os trabalhos. Diversas instituições já organizam campanhas para arrecadar mantimentos para os moradores afetados. A Igreja Católica abriu as portas de todas as paróquias para receber os donativos que podem ser entregues também na Câmara de Vereadores.

Edição: Bianca Paiva/Edgard Matsuki

