PF prende homem em flagrante com mil pontos de LSD em Macapá/AP

Macapá/AP – A Polícia Federal prendeu em flagrante na manhã desta segunda-feira (20/7), um homem, de 31 anos, por tráfico interestadual de drogas, com cerca de mil pontos de LSD, em Macapá/AP.

Com apoio do cão farejador de entorpecentes da PF, a encomenda contendo mil pontos da droga sintética LSD foi localizada e apreendida. A origem do entorpecente é o estado de São Paulo e sua comercialização aconteceria na capital do estado.

O preso foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Amapá e após procedimentos, encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), onde ficará à disposição da Justiça e poderá responder pelo por tráfico interestadual de drogas, cuja pena é de até 15 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

