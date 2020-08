Museu da Ciência reabrirá em Londres no próximo dia 19

Reabertura será com exibições sobre humanidade e doenças



Exposições mostrando a batalha da humanidade contra doenças infecciosas saudarão os visitantes que deixaram recentemente o isolamento por causa do novo coronavírus, quando o Museu da Ciência, em Londres, reabrir suas portas na próxima semana, após o fechamento mais longo desde a Segunda Guerra Mundial.

Medicine: The Wellcome Galleries apresenta os avanços médicos ao longo da história, e suas exibições oportunas incluem um pulmão de aço usado por pacientes com pólio na década de 50, um carrinho de isolamento da década de 70, equipamento de proteção da epidemia de ebola e estatísticas sobre a eficácia das vacinações.

As cinco galerias, que inicialmente foram inauguradas em novembro de 2019, “são muito relevantes, é claro, para a pandemia de covid-19”, disse a vice-diretora do museu, Julia Knights, à Reuters TV.

Além de catalogar o passado, o museu também mobilizou seus curadores para coletar itens da atualidade para uma exposição futura, que visa a olhar para os desafios que a ciência e a sociedade enfrentam em 2020.

“Estamos mirando um registro permanente lá, por muitas gerações, das respostas médicas, científicas, culturais e profundamente pessoais à covid-19”, afirmou Knights.

O museu vai reabrir em 19 de agosto e está oferecendo ingressos online com hora marcada para um número reduzido de visitantes, a fim de permitir o distanciamento social e controlar a movimentação no distrito de museus de Londres, que também inclui o Museu de História Natural e o Victoria and Albert Museum.

