Índia ultrapassa 50 mil mortes desde o início da pandemia

Mais de 900 mortes foram registradas nas últimas 24 horas



A Índia ultrapassou hoje (17) as 50 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, depois de mais 900 óbitos registrados nas últimas 24 horas, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde indiano.

O país é o quarto do mundo com o maior número de mortes (50.921), atrás dos Estados Unidos (169.841), do Brasil (107.852) e México (56.757).

Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou 2.589.682 casos confirmados de covid-19, segundo dados divulgados hoje pela Universidade Johns Hopkins.

Veja também:

Momento Espírita: Certezas da vida

Profissionalização: Senai oferece cursos de curta duração gratuitos e EAD

Amapá tem 39.518 casos confirmados, 2.667 em análise laboratorial, 27.691 pessoas recuperadas e 613 óbitos

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 766 mil mortos e infetou mais de 21,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus, detectado no fim de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido a China como centro da pandemia em fevereiro, o Continente Americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

RTP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...