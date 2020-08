Infraero consulta mercado para concessão de áreas em aeroportos

As áreas são nos aeroportos Santos Dumont, no Rio, e Congonhas, em SP

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que vai oferecer ao mercado oportunidades comerciais nos aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Congonhas, em São Paulo.

Nesse sentido, está promovendo consulta ao mercado às empresas interessadas na exploração das áreas comerciais, cujas manifestações serão recebidas até o dia 10 de setembro.

No Santos Dumont, são dois lotes com vocação comercial, um em área externa, com cerca de 3 mil m², e outro no pavimento térreo do Terminal de Passageiros, com 97,50 m². Em Congonhas, são cinco áreas internas, entre 260 m² e 2,5 mil m².

As manifestações de interesse para as áreas da consulta devem ser enviadas à Infraero no endereço [email protected] O resultado da prospecção comercial será divulgado no site da empresa até o dia 20 de setembro.

EBC

