Índia bate recorde de casos do novo coronavírus e ultrapassa Brasil

País asiático está em segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos, em números de casos da doença. Até agora, há mais de 4,2 milhões contaminações



A Índia obteve nesta segunda-feira (7) o maior número de casos de novo coronavírus (Sars-CoV-2) registrado por um só país no mesmo dia na história. Ao todo, com mais de 90 mil infecções em 24 horas, o país asiático atingiu 4,2 milhões de contaminados e ultrapassou o Brasil, que tem 4.136.509 casos.

Veja também:

Momento Espírita: Meu Brasil de tantas dores

Unidade móvel do Laboratório Covid continua com atendimento ao lado do Teatro das Bacabeiras na terça-feira, 9

Olimpíada de História recebe inscrições até 7 de setembro



Tomando o segundo lugar da lista de países com mais casos no mundo, a Índia fica atrás apenas dos Estados Unidos no número de infecções. O país continua, porém, no terceiro lugar do número de mortes, com 70,6 mil óbitos, atrás do Brasil, com 126 mil óbitos, e os Estados Unidos, com 188,5 mil mortes. Os dados são da Universidade norte-americana John Hopkins.

A taxa de letalidade da doença no Brasil, que teve primeiro registro no fim do mês de fevereiro, é de 3,1%.

Via IG

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...