Sema promove oficinas de Construção Participativa das Salvaguardas Amapaenses

As oficinas acontecerão virtualmente e têm o objetivo de dar continuidade na construção das Salvaguardas Ambientais

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), realizará entre os dias 8 e 15 de setembro, de 9h às 13h, as oficinas de Construção Participativa das Salvaguardas Amapaenses.

As oficinas acontecerão virtualmente e têm o objetivo de dar continuidade na construção das Salvaguardas Ambientais do Amapá, que são um conjunto de mecanismos de controle e monitoramento de risco e de cumprimento de direitos da sociedade, que tem como objetivo assegurar que programas e projetos de REDD+ (uma sigla em inglês para desmatamento evitado) e de Serviços Ambientais não causem efeitos negativos à sociedade.

O público-alvo das oficinas são os povos indígenas e comunidades tradicionais, que poderão contribuir, de forma participativa, com a construção das Salvaguardas Socioambientais através dos seus conhecimentos e experiências.

As Salvaguardas Socioambientais estão vinculadas à criação e implementação do Sistema Estadual de Clima e Incentivo aos Serviços Ambientais (Secisa).

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail da Coordenação para Clima e Serviços Ambientais da SEMA: [email protected]

Apoio

O Secisa está sendo construído com apoio do projeto Florestas pelo Clima, por meio da parceria do Governo do Amapá e Conservação Internacional (CI). O Sistema será uma ferramenta que envolve governo, sociedade, setor privado e academia, visando benefícios econômicos e sociais mútuos por meio da conservação da natureza e, consequentemente, a manutenção dos serviços ambientais gerados pelos seus ecossistemas.

Alessandra Lameira

Assessora de Comunicação

