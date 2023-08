Importância sobre contratação de refugiados venezuelanos ganha destaque na Expo ABRH Amazonas

Apresentar a importância da contratação de um profissional refugiado e migrante venezuelano, e como isso pode impactar positivamente as empresas com diversidade, conhecimento e interculturalidade, são os objetivos da participação da Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos e da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) na 20ª Expo ABRH Amazonas.

O evento gratuito acontecerá nesta quinta e sexta-feira, dias 24 e 25 de agosto, das 14h às 21h, no Centro de Convenções do Amazonas – Vasco Vasques, situado na Av. Constantino Nery, 5001, bairro Flores – Zona Centro-Sul de Manaus. As inscrições devem ser feitas no Sympla.

O Hermanitos, em parceria com a ACNUR, terá um estande na Expo ABRH, promoverá rodas de conversas e ainda participará de palestras no evento.

Na Expo acontecerá a 20ª edição do Congresso Amazônico de Recursos Humanos (CONAMARH), com palestras que terão a participação de profissionais, especialistas e líderes visionários para discutir o tema do evento “Amazônia: do seringal à inteligência artificial”.

Dentro dessa programação haverá o CONAMARH TALKS e no dia 24 de agosto, às 19h, ocorrerá um debate sobre o tema “Talento sem Fronteiras: como a integração de profissionais refugiados pode contribuir para o desenvolvimento da economia da Amazônia”, com a participação do diretor de projetos do Hermanitos, Anderson Mattos, e do assistente sênior de Soluções Duradouras da ACNUR, Rafael Machado.

Além disso, no estande do Hermanitos, também no dia 24, às 15h, haverá uma roda de conversa, aberta aos visitantes da Expo ABRH, sobre a importância da diversidade e da interculturalidade nas empresas, aliadas aos benefícios da contratação de refugiados venezuelanos para o desenvolvimento da Amazônia.

Já na sexta-feira, 25 de agosto, a partir das 15h, o público confere a roda de conversa “Como contratar refugiados e migrantes”, também no estande da instituição.

“O estande do Hermanitos e ACNUR na Expo ABRH tem uma grande importância para mostrarmos para a sociedade como a contratação de pessoas migrantes e refugiadas é benéfica para as empresas de diversas formas. Também vamos apresentar os nossos principais projetos e o nosso ‘Banco de Talentos’ com aproximadamente três mil currículos de diversos profissionais venezuelanos, além de jovens que buscam a primeira oportunidade no mercado de trabalho”, destaca Anderson Mattos.

Além do tema geral do CONAMARH 2023, outros assuntos previstos para serem discutidos no evento são: preservação do meio ambiente, projetos de impacto social, saúde e educação, direitos dos povos originários e comunidades tradicionais, proteção da Zona Franca de Manaus (ZFM), tecnologia, inovação, trabalho do futuro e muito mais. Para mais informações sobre o 20º CONAMARH, acesse www.conamarh.com.br.

Sobre o Hermanitos

A OSC Hermanitos tem como principal objetivo promover iniciativas de acolhimento, atividades culturais, empreendedorismo e a melhoria da qualidade de vida de pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas em Manaus, por meio da inserção no mercado local de trabalho e a promoção da dignidade. Saiba mais sobre a instituição, como apoiar e seus projetos no site: www.hermanitos.org.br.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...