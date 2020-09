Bandidos levam mais de R$ 100 mil em assalto que ocorreu dentro da agência do Banco do Brasil

Funcionário de uma loja do centro de Macapá foi assaltado no início da tarde desta segunda-feira, 14, quando estava dentro da agência do Banco do Brasil localizada em frente à Delegacia das Mulheres.

Raimundo Nonato estava com mais de R$ 100 mil que seriam depositados na conta da empresa onde trabalha. Ele foi abordado dentro da agência, quando se dirigia para o caixa. Além do dinheiro, os assaltantes levaram a arma do vigilante do Banco do Brasil, que foi rendido pelos criminosos.

Apenas um assaltante abordou a vítima enquanto outros três aguardavam do lado de fora da agência. Após roubar o dinheiro e levar a arma do vigiante, os criminosos fugiram em motocicletas.

De acordo com a vítima, o bandido que o abordou estava bem vestido. Era alto e usava camisa manga longa social azul clara e calça jeans. “Foi muito rápido. Ele veio na minha direção, sacou a arma e rendeu o vigilante em questão de segundos”.

Os bandidos seguiram em direção à Rua São José e a polícia foi imediatamente acionada. Quem tiver informações que possa levar à polícia aos criminosos, pode acionar pelo 190.

