CEA inicia novo cronograma do rodízio de energia no Amapá

Rodízio funcionará de forma fracionada durante o dia e à noite em datas alternadas.

Cassio Albuquerque

A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) divulgou o novo cronograma do rodízio de energia para os 13 municípios afetados pelo incêndio que afetou a Subestação LMTE Macapá, no dia 3 de novembro. O novo sistema passa a vigorar a partir da tarde de quinta-feira, 12.

A distribuição de energia será dividida da seguinte forma: durante a manhã haverá o intervalo de 4 horas no fornecimento e, durante a noite, esse intervalo será de três horas. Os horários fixos para esta programação são os seguintes:

Durante o dia: 7h às 11h, 11 às 15h, 15h até 19h

Durante a noite: 19h às 22h, 22h às 1h, 1h às 4h, 4h às 7h

Confira abaixo a relação dos bairros que entrarão no novo rodízio:

Macapá – dias pares

Macapá – dias ímpares

Santana, Mazagão e outras localidades – dias pares

Santana, Mazagão e outras localidades – dias ímpares

Para o diretor-presidente da CEA, Marcos Pereira, esta medida irá vigorar até que seja feita a implantação do segundo transformador que está vindo do município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá. Segundo o gestor, com o aumento da gradativo da capacidade da distribuição, o tempo de energia nos bairros será maior.

Pereira também informou que a disponibilidade adicional de energia está relacionada diretamente com o uso consciente dessa energia, apontando que se o consumidor economizar um pouco poderemos disponibilizar essa carga aos demais.

“Fracionamos o consumo nestes intervalos para garantir um equilíbrio na distribuição, principalmente no turno da noite, porque haviam bairros que estavam sem energia neste período. A economia de energia nesse período será essencial para poder atender mais consumidores por mais tempo, principalmente à noite”.

Aumento de carga

Às 8h41 desta quarta-feira, entrou em operação mais uma unidade geradora da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes, agregando 25 megawatts no fornecimento de energia para o estado.

O gerente regional da Eletronorte, Elton Valentim, explicou que a empresa está trabalhando na aquisição de unidades geradores térmicos para dar suporte à CEA e também está fazendo intervenções na unidade térmica em Santana.

“Estamos trabalhando e dando suporte à CEA em toda a logística para garantir o fornecimento de energia. Conseguimos recuperar a unidade geradora de Coaracy Nunes e esse aumento de carga já nos permitiu uma melhoria no serviço”, acrescentou.

Circuito em unidades de serviços essenciais

A Companhia reforça que as regiões em que há fornecimento 24 horas estão dentro dos circuitos de unidades que prestam serviços essenciais como hospitais, unidades de pronto atendimento, rede bancária e empresas de telecomunicação. Por questões de complexidade nas manobras, não é possível isolar para estes pontos.

Economia de energia e segurança

No período de rodízio, será essencial que os consumidores pratiquem hábitos saudáveis de consumo para garantir estabilidade no fornecimento. Confira algumas dicas:

Centrais e aparelhos de ar-condicionado

Uso moderado destes aparelhos. Use em locais fechados e em situações de necessidade;

Iluminação

Evite manter lâmpadas acesas durante o dia;

Durante à noite, mantenha a luz acesa apenas em locais necessárias;

Celular

Evite deixar o carregador do celular conectado à tomada;

Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos

Uso moderado de microondas;

Só deixe a porta da geladeira aberta no tempo que for necessário;

Retire os aparelhos da tomada quando possível e no intervalo em que seu bairro ficará sem energia;

Evite deixar os aparelhos em stand-by.

Via Portal GEA AP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...