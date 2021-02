Spotify quer recomendar músicas com base no humor da pessoa

Patente indica técnica de análise da voz e do som ambiente para fazer recomendações mais precisas; veja como funciona



Filipe Garrett

O Spotify pode começar a recomendar músicas de acordo com o humor do usuário. A ideia foi submetida para registro em fevereiro de 2018 e a documentação da patente foi divulgada na última terça-feira (12). De acordo com o serviço de streaming, a técnica deve funcionar por meio da observação da voz e do som ambiente em torno do assinante. Assim, a inteligência artificial poderia coletar informações que permitiriam ao Spotify fazer recomendações mais precisas aos seus usuários.

Com os dados de voz, a plataforma poderia considerar outros detalhes além do estado do humor, como gênero, idade e até mesmo sotaque. O foco do recurso estaria em obter dados mais específicos a respeito dos usuários e usá-los para recomendar conteúdo. Caso fosse implementado, o ouvinte teria acesso a músicas, podcasts e anúncios mais adequados ao seu perfil e ao seu estado emocional naquele momento.

No texto da patente, o Spotify explica que a análise se daria em cima de conteúdo de áudio, incluindo voz e som ambiente. Isso permitiria à plataforma traçar um quadro de preferências e perfil mais preciso do que o modelo atual, em que o algoritmo busca entender os gostos de cada um a partir dos conteúdos com mais interações.

Entre os cenários de uso, o Spotify menciona a capacidade de identificar se o usuário está sozinho, em grupo ou numa festa, e assim ajustar a recomendação de músicas de forma precisa a cada estado. Em relação às emoções, o serviço indica que poderia detectar estados emocionais, como felicidade, raiva, tristeza ou estresse. Desse modo, as recomendações seriam indicadas para cada um dos sentimentos em tempo real.

