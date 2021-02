Prefeitura anuncia medidas de enfrentamento à Covid-19 durante o período de carnaval em Macapá

A Prefeitura de Macapá publicou o decreto nº 1.322/2021 – PMM, que dispõe sobre as medidas restritivas a serem adotadas no período de carnaval para o enfrentamento do novo coronavírus em Macapá. O decreto é válido até o dia 21 de fevereiro e foi publicado nesta quarta-feira (02).

A principal medida adotada é o cancelamento do recesso no serviço público municipal nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, segunda e terça de carnaval e quarta-feira de cinzas. Além disso, também ficam suspensas festas e eventos comemorativos, incluindo prévias carnavalescas, eventos esportivos e outros eventos similares, realizados em ambientes abertos ou fechados, promovidos por entes públicos ou pela iniciativa privada.

Para o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, manter o feriado e os pontos facultativos de carnaval poderia incentivar a aglomeração de pessoas. “Decidimos suspender o recesso no período carnavalesco para evitar reuniões ou promoção de encontros. Estamos trabalhando para reduzir os casos na capital, vencer a Covid-19 e ter a oportunidade de nos reunir em outros carnavais. Agora, a vida é mais importante e precisamos da colaboração da população”, concluiu o prefeito.

(Documento em anexo)

Laiza Mangas

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...