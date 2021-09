Governo lança edital de robótica com 60 vagas para estudantes de escolas públicas do Amapá

O curso Teen Robótica atende os níveis básico e intermediário da robótica. Inscrições são gratuitas e iniciam nesta quinta, 16.

Rafael Aleixo

O Governo do Amapá, através da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (Setec) publicou nesta quarta, 15, o edital do curso Teen Robótica, que é voltado a alunos de escolas públicas com idade entre 12 e 17 anos, compreendendo os ensinos Fundamental II e Médio.

Esta edição tem a oferta de 60 vagas, sendo 40 para o nível básico ou inicial, e 20 para nível intermediário. Neste segundo nível, os interessados deverão apresentar declaração de que já tiveram contato com a robótica, como a participação nas edições anteriores do Teen Robótica ou cursos e oficinas em outras instituições.

O objetivo do curso é difundir e estimular a educação 4.0 por meio do processo de aprendizagem da robótica como ferramenta de inovação, através da criação de protótipos e códigos de programação.

A didática do curso busca implementar a cultura maker, que se baseia na ideia de que as pessoas devem ser capazes de fabricar, construir e alterar objetos dos mais variados tipos e funções com as próprias mãos. Tudo isso em um ambiente de colaboração e transmissão de informações entre grupos e pessoas.

As inscrições são gratuitas e iniciam às 12h desta quinta, 16, através de formulário online. A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 24/09, no site: www.setec.ap.gov.br.

Cada turma será composta por até 10 alunos, que terão aulas duas vezes por semana. As aulas ocorrerão presencialmente no Espaço OkaTech, situado no ramal da Unifap, Km-02 da Rodovia Juscelino Kubitschek, zona sul de Macapá.

Desde de 2019, mais de 150 estudantes já foram qualificados através do ensino da robótica. Alguns já participam de competições nacionais como a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), com a conquista de medalhas e prêmios.

Cursos de inovação tecnológica

Já ocorre no Espaço OkaTech diversos cursos do programa InovaTech, que é realizado a partir de uma parceria entre a Setec, o Senai e o Sebrae Amapá.

O catálogo de cursos deste programa também conta com a oferta de vagas gratuitas para o curso Robótica Colaborativa Aplicada, que terá início na próxima segunda-feira, dia 20/09. As inscrições para este podem ser realizadas presencialmente na Setec, no horário das 8h às 17h.

A relação com os demais cursos e outras informações sobre o InovaTech estão disponíveis em www.vendas.ap.sebrae.com.br.

