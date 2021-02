Planeta pode ter sido descoberto por observação direta na estrela Alpha Centauri

Daniele Cavalcante



Uma equipe de astrônomos do projeto Breakthrough Watch anunciou a observação de um candidato a exoplaneta (ou seja, um mundo que orbita outra estrela que não o Sol) no sistema Alpha Centauri. Embora a possível descoberta de um novo planeta seja sempre interessante, o que realmente chama a atenção nessa notícia é que este pode ser o primeiro mundo na zona habitável de uma estrela a ser observado diretamente.



Atualmente, existem dois principais métodos para detectar novos candidatos a planetas: o método doppler e o método de trânsito planetário — sendo este último o mais eficaz após o lançamento de instrumentos como os observatórios Kepler e Hubble. Nesses métodos, os astrônomos observam dados obtidos de uma estrela e verificam se eles denunciam a presença de um mundo em sua órbita, ou seja, trata-se de uma observação indireta.

No caso da descoberta da equipe do Breakthrough Watch, pode ser que eles tenham obtido uma observação direta, ou seja, uma imagem real de um planeta na órbita da estrela Alpha Centauri A, que faz parte do sistema Alpha Centauri. Já faz algum tempo que estudos têm sido realizados para se determinar a possibilidade de existir um planeta ao redor dessa estrela, mas as dificuldades técnicas impediram o sucesso das pesquisas. Qual teria sido, então, o “truque” dos autores do novo estudo para encontrar um candidato a planeta?

