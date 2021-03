Google abre inscrições para vaga de estágio na área de Tecnologia

Trabalho será totalmente em home office; inscrição é até o dia 26/03

Uma das maiores empresas do mundo, a Google está com inscrições abertas para seu programa de estágio na área de Tecnologia. Todo o processo seletivo acontecerá de forma on-line e os candidatos selecionados atuarão em regime home office. Por essa característica, estudantes de Ciência da Computação e áreas relacionadas de todo estão aptos a se candidatarem.

“Com o trabalho remoto, muitos estudantes podem seguir seu curso de graduação em seus estados e participar do nosso programa de estágio. Para nós, essa é uma chance de receber talentos de todas as regiões do país que contribuam para que os produtos e serviços da Google sejam ainda mais representativos”, destacou o especialista em recrutamento da empresa, Yale Soares.

Entre os pré-requisitos exigidos, os candidatos devem apresentar habilidade para resolver problemas, trabalho em equipe e boa comunicação. Além disso, é exigido o domínio da língua inglesa. As inscrições para o estágio da Google devem ser realizadas até o dia 26 de março, pelo site de carreiras.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

