Organizadores de Tóquio vão vetar maioria dos voluntários estrangeiros

Os organizadores da Olimpíada de Tóquio disseram nesta segunda-feira (22) que o Japão não permitirá a entrada de voluntários de fora do país, exceto por aqueles que são considerados essenciais, depois da decisão de proibir espectadores estrangeiros em meio a preocupações da população com o novo coronavírus.

O presidente-executivo da Tóquio-2020, Toshiro Muto, disse em entrevista coletiva ser “lamentável”, mas que os organizadores decidiram tomar uma decisão agora para evitar confusão para os voluntários estrangeiros que aguardavam uma decisão.

Cerca de 600 mil ingressos comprados por pessoas que moram no exterior serão reembolsados, assim como outros 30 mil ingressos para a Paralimpíada, disseram os organizadores dos Jogos no sábado depois de decidirem pela proibição de espectadores estrangeiros durante o evento.

Muto disse que exceções serão feitas para voluntários com conhecimento especializado sobre esportes específicos e que essas pessoas receberão notificações individuais.

