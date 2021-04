Seminário no Rio discute mundo depois da covid-19

Programação vai até o dia 7 de junho



Começou hoje (29) a conferência online Amanhãs Desejáveis, promovida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que pretende debater respostas aos desafios atuais em um contexto de pandemia de covid-19. O evento se estende pelo mês de maio e termina dia 7 de junho.

No painel desta quinta-feira, a economista indiana Jayati Ghosh, professora na Universidade de Massachusetts Amherstand, destacou o aprofundamento da desigualdade na pandemia, uma vez que os países em desenvolvimento não puderam prover medidas de proteção social a exemplo das nações mais ricas.

Ela defendeu o alívio da dívida externa dos países pobres para que possam adotar programas de transferência de renda para os mais vulneráveis.

A conferência pretende discutir questões fundamentais, distribuídas por cinco painéis e uma sessão de encerramento:

Painel I – O Mundo Pós-Covid: Tendências e Desafios

Painel II – A Urgência da Mudança Social: Construção de um Futuro Sustentável e Equitativo

Painel III – Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Governança Ambiental, Desafio Global e suas Implicações

Painel IV – Inteligência Artificial e seu Impacto na Sociedade; Painel V: Fronteiras em Biotecnologia e Medicina

Painel V – Transição Energética – Um Desafio do Século XXI

Painel de Encerramento – Daqui para Onde? Geopolítica, Política, Tecnologia e Economia para um Mundo Pós-Covid

Para saber mais, a programação está no site. Os painéis podem ser vistos no canal do Fórum de Ciência e Cultura no YouTube.

