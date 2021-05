Inep define período de justificativa de ausência para o Enem 2021

Entre os dias 17 e 28 de maio interessados poderão realizar procedimento

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já definiu o período para a justificativa de ausência da edição passada do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Candidatos interessados em participar do exame têm entre os dias 17 e 28 de maio para justificar a ausência na edição passada. Nesse mesmo período, os estudantes podem, também, solicitar isenção da taxa de inscrição no exame.

Deve justificar a ausência o participante que teve concedida a isenção da taxa de inscrição no Enem 2020 e que não tenha comparecido nos dois dias de prova. Quem estiver nesta condição e não realizar o procedimento ou tiver a solicitação negada, caso ainda queira participar da edição de 2021 terá que pagar a taxa de inscrição.

Para justificar a ausência, é preciso acessar a página do participante, preencher alguns dados pessoais, escolher entre as opções o motivo da ausência e anexar os documentos comprobatórios. As solicitações serão analisadas pelo Inep e o resultado será divulgado em 9 de junho. Será possível entrar com recurso de 14 a 18 de junho e o resultado final será publicado em 25 de junho.

O Inep informou também os casos aceitos como justificativa. São eles: assalto ou furto, acidente de trânsito, casamento ou união estável, morte na família, maternidade, paternidade, acompanhamento de cônjuge ou companheiro, privação de liberdade, emergência, internação, repouso médico ou odontológico, trabalho, deslocamento a trabalho, intercâmbio acadêmico e atividade curricular.

Mais informações podem ser encontradas no edital específico para justificativa de ausência e isenção da taxa de inscrição do Enem 2021. Assim como vem acontecendo nas últimas edições do exame, mesmo com a aprovação da justificativa de ausência ou isenção do pagamento da taxa, os candidatos devem retornar ao sistema do Enem 2021 no período indicado pelo Inep para realizar a inscrição.

As notas individuais obtidas no Enem podem ser usadas para acesso à educação superior, no Brasil e em instituições de Portugal, e em programas governamentais de financiamento e apoio ao estudante, como Programa Universidade Para Todos (Prouni), Financiamento do Ensino Superior (Fies) e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

