Provas deste domingo foram mais difíceis, avaliam estudantes

Na Fafich, a avaliação da maioria foi de que as provas de Matemática e Ciências da Natureza estavam mais complicadas do que as questões do último domingo

Após terminarem as provas deste domingo em Belo Horizonte, estudantes revelaram ter enfrentado maior dificuldade com relação à semana passada, quando participaram do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais (Fafich) a avaliação da maioria foi de que as questões de Matemática e Ciências da Natureza estavam mais complicadas do que as perguntas da semana passada.

“As questões de Matemática e Química estavam bem difíceis. Caiu bastante probabilidade”, contou a estudante Luana Vieira, de 15 anos, que fez o Enem para treinar. Tentando uma vaga para Administração, Marcos Teixeira avaliou o teste de matemática como o mais difícil desta edição do exame.

Ao contrário dos colegas, Ana Luísa Braga achou a prova deste domingo mais fácil que a da semana passada. “Tava meio complicada (a prova), mas deu para fazer. O nível estava médio. No primeiro dia, de humanas, tive mais dificuldade”, disse a aluna, que pretende estudar Psicologia no Ensino Superior.

Saiba mais no Estado de Minas