Festival de Música Nacional FM 2021 abre inscrições para 13ª edição

A partir desta segunda-feira (17), estão abertas as inscrições para a 13ª edição do Festival de Música Nacional FM. Músicos e compositores do Distrito Federal e região do Entorno poderão inscrever até o dia 30 de julho. O registro é feito, exclusivamente, no site oficial da Rádio Nacional FM de Brasília

O festival vai premiar compositores nas seguintes categorias: Melhor Música com Letra, Melhor Música Instrumental, Melhor Intérprete Vocal, Melhor Intérprete Instrumental, Melhor Letra, Melhor Arranjo e as premiações de Música Mais Votada na Internet e Melhor Torcida.

Para se inscrever, os candidatos deverão preencher uma ficha e anexar os arquivos das músicas e documentos necessários na página oficial do festival. Caso surjam dúvidas, o contato com a coordenação do festival pode ser feito no e-mail [email protected].

Você pode ler o edital com todo o regulamento do festival clicando neste link .

Em 2020, o festival teve 319 inscrições. De acordo com o coordenador do festival, Carlos Senna, a expectativa é que a marca do ano passado (a maior da história do festival) seja superada. “As expectativas para a edição deste ano são para um novo recorde de inscrições”, afirma.

Após a primeira fase, 50 músicas serão selecionadas para serem executadas durante a programação da Nacional FM e estarão disponíveis para votação aberta no site do festival. Das 50 composições, 12 serão classificadas para a fase final (uma por voto popular e 11 por meio de um júri técnico).

As finalistas continuarão sendo veiculadas na programação da Nacional FM e farão uma apresentação em um show, no dia 27 de novembro, em que serão divulgados os vencedores das oito categorias. A realização do show desse ano com a presença de público depende da situação da pandemia em novembro de 2021.

Em 2020, o show da final foi realizado sem público e transmitido pelos veículos da Empresa Brasil de Comunicação. A banda Forró do B foi uma das vencedoras, na categoria Música com Letra.

Natália Pires, vocalista da banda, ressalta que o festival é de suma importância para músicos garantirem mais espaço na cena musical. “O festival tem uma preocupação com apresentar artistas na sua pluralidade e contribui muito para que a gente consiga se projetar nacionalmente”, comenta.

Carlos Senna reforça que um dos objetivos do festival é, justamente, abrir espaço para novos talentos: “O festival chega a sua 13ª edição mantendo os seus objetivos principais de abrir o espaço para os artistas na programação da Nacional FM e de fomentar toda a cadeia produtiva da música no DF e entorno”.

Conheça as músicas vencedoras do Festival Nacional FM de 2020:

Melhor Música com Letra

Dia de Feira – Kirá e a Ribanceira

Melhor Música Instrumental

Era Pra Ser Relax – A Engrenagem

Melhor Intérprete Vocal

Foice – Júlia Carvalho

Melhor Intérprete Instrumental

Me Deixa – Ian Coury Trio

Melhor Letra

A Onda Que Leva e Traz – Natália Pires

Melhor Arranjo

Aqui Também Tem – Daniel Rodrigues e Breno Alves

Música Mais Votada pela Internet

João Ninguém – Mikael Pederiva

