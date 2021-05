FIM divulga lista de filmes selecionados para a sua XVII edição

O Festival Imagem-Movimento (FIM) divulga a lista de filmes selecionados para sua 17ª edição que acontecerá de 23 a 27 de junho, no formato on-line, através de seu canal do Youtube. Ao todo, o evento recebeu a inscrição de 93 filmes provenientes de 22 estados do país e um filme estrangeiro. Destes, 52 foram selecionados pela curadoria para serem exibidos em três categorias: Mostra Nacional, Mostra Fôlego e Mostra Despintada.

A Mostra Nacional é aberta a filmes de todo o Brasil e não é competitiva. Já a mostra Fôlego é competitiva e dedicada exclusivamente ao realizador amapaense, com premiação de R$ 2.500,00 para a produção destaque. A Mostra Despintada também é competitiva com o diferencial de receber apenas produções dos estudantes do ensino médio de escolas públicas do Amapá, concedendo premiação de R$ 1.500,00 para o filme vencedor.

De acordo com a coordenadora do festival, Carla Antunes, “essa edição nos surpreendeu pelo volume de filmes inscritos, mesmo considerando o contexto da pandemia. Ver também, pela primeira vez, os filmes amapaenses ocupando a maior parte da programação é, sem dúvida, uma novidade que nos deixa muito felizes e atesta a evolução e o crescimento da nossa cena audiovisual, bem como fortalece a principal missão do FIM”.

O processo de curadoria esse ano também foi diferente para seguir as recomendações de distanciamento social. Em contextos normais, a equipe se reúne para assistir e debater os critérios de seleção dos títulos que irão compor a programação mas, desta vez, o trabalho precisou ser todo realizado em home office. O resultado das incontáveis reuniões para chegar às 16h30min de programação do festival está na listagem abaixo, organizada por mostras e em ordem alfabética:

FILMES SELECIONADOS PARA MOSTRA NACIONAL

1 – A Barca – Maceió/Alagoas/Brasil

2 – Azulscuro – Belo Horizonte /Minas Gerais / Brasil

3 – Banca Paraíso – Rio de Janeiro/ Rio de Janeiro/Brasil

4 – BEATMAKERS – São Paulo / São Paulo/ Brasil

5 – Cama de Espinho – São Luís/ Maranhão / Brasil

6 – Corppas Liqquiddas – Alto Paraiso de Goias, Vila de São José/Goiás/ Brasil

7 – Corpus Animam Viventem – “Corpo Vivo” – Curitiba / Paraná / Brasil

8 – Distorção – Natal/Rio Grande do Norte/Brasil

9 – Endless Love – Rio de Janeiro/Rio de Janeiro/Brasil

10 – Enterrado no Quintal – Manaus/ Amazonas / Brasil

11 – Estilhaços – Florianópolis / Santa Catarina / Brasil

12 – Juízo, menino… – Rio Bonito/ Rio de Janeiro / Brasil

13 – Mulheres de Mandinga – Mauá / São Paulo / Brasil

14 – Nuvem Baixa – Guarulhos / São Paulo / Brasil

15 – O que meu corpo fala – Marechal Deododo/Alagoas/Brasil

16 – Pega-se Facção – Caruaru/ Pernambuco/ Brasil

17 – Praias Interditadas – Rio de Janeiro/Rio de Janeiro/Brasil

18 – Preces Precipitadas de um Lugar Sagrado que Não Existe Mais – Fortaleza / Ceará / Brasil

19 – Quarta: dia de jogo – Rio de Janeiro/Rio de Janeiro/Brasil

20 – Rafameia – João Pessoa/ Paraíba /Brasil

21 – Sábado Não é Dia de Ir Embora – Rio de Janeiro/Rio de Janeiro/Brasil

22 – Terra de Nazaré – Itapipoca / Ceará / Brasil

FILMES SELECIONADOS PARA A MOSTRA FÔLEGO

(COMPETITIVA PARA REALIZADORES AMAPAENSES)

1 – 188 – Macapá/Amapá/Brasil

2 – Anut gidahankis minikwekviyenekis: conhecimentos dos antigos – Oiapoque/ Amapá/ Brasil

3 – Açaí – Macapá/Amapá/Brasil

4 – Amanhã/VM Rock – Macapá/Amapá/Brasil

5 – Ausência – Macapá/Amapá/Brasil

6 – Butterfly – Macapá/Amapá/Brasil

7 – Cada ponto um pensamento – Macapá/Amapá/Brasil

8 – Décimo Primeiro Mês – Macapá/Amapá/Brasil

9 – Deusa – Macapá/Amapá/Brasil

10 – Documentário – Macapá/Amapá/Brasil

11 – Eu Tô na Área! – Macapá/Amapá/Brasil

12 – Memórias da Terra – Vila Velha do Cassiporé, Oiapoque / Amapá/ Brasil

13 – Minas Armadas – – Macapá/Amapá/Brasil

14 – Montanha Dourada – Distrito do Lourenço em Calçoene / Amapá / Brasil

15 – Passar Uma Chuva – Macapá/Amapá/Brasil

16 – Pavulagi – Macapá/Amapá/Brasil

17 – Plano do Século – Macapá/Amapá/Brasil

18 – Rasga – Macapá/Amapá/Brasil

19 – Renúncia – Macapá/Amapá/Brasil

20 – Solitude – Macapá/Amapá/Brasil

21 – Super Panc Me – Macapá/Amapá/Brasil

22 – Tatuagem da cidade – Macapá/Amapá/Brasil

23 – Utopia – Macapá/Amapá/Brasil

24 – Vida Ribeirinha – Distrito de Anauerapucu, Santana/ Amapá/ Brasil

FILMES SELECIONADOS PARA A MOSTRA DESPINTADA

(COMPETITIVA PARA ESTUDANTES AMAPAENSES)

1 – O Biscoito – Macapá / Amapá / Brasil

2 – Espelho – Macapá / Amapá / Brasil

3 – Azul – Macapá / Amapá / Brasil

4 – Sedentary lifestyle – Santana/ Amapá/ Brasil

5 – O segredo da Noite – Porto Grande/ Amapá / Brasil

6 – Cuida de mim – Macapá / Amapá / Brasil

A XVII edição do FIM está sendo viabilizada com recursos da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult) e realização está sendo em parceria com a Oca Produções.

Via Blog do FIM

