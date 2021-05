Google Maps trará ruas mais detalhadas para pedestres e navegação em tempo real

Alveni Lisboa

O Google Maps receberá uma tonelada de novidades nos próximos meses para ajudar as pessoas a programar melhor suas saídas de casa. O objetivo é evitar estradas com muito tráfego ou áreas com aglomeração, algo muito importante no atual momento de pandemia. As novidades foram anunciadas na conferência de desenvolvedores Google I/O nesta terça-feira (18).



O interessante é que boa parte dos recursos servirão também para pedestres, o que pode fortalecer o Google Maps como um aplicativo de navegação para todos e não somente para motoristas.

Para estes últimos, as novas atualizações vão usar o aprendizado de máquina e informações de navegação para permitir um trajeto mais suave. Em vez de escolher o caminho mais rápido, que pode ser por uma via não pavimentada ou com fluxo intenso de carros, o motorista pode optar por uma rota alternativa mais tranquila.

Outra adição é a navegação por trajetos mais sustentáveis, nas quais se emite menos CO2 ou que possibilite o uso de bicicletas. Esse modelo dará preferência ao estilo preferido do usuário, mas pode ser configurado manualmente. Outros recursos falados anteriormente anunciados ficaram de lado nesta edição da I/O, mas você pode conferir as promessas na matéria produzida pelo Canaltech.

Veja também:

Programa oferece bolsas de estudos para cursos de curta duração na Universidade de Ohio

Cursos gratuitos e a distância são oferecidos por plataforma educacional CPS

Enem 2021: estudantes já podem solicitar isenção da taxa de inscrição

Pedestres em alta no Maps

Já para os que andam a pé, os mapas das ruas terão mais detalhes para ajudar na hora de escolher um trajeto. São caminhos que revelam as calçadas, faixas de pedestre, trilhas urbanas e até recursos de acessibilidade para ajudar pessoas com deficiência a encontrar uma rota adaptada para cadeira de rodas.

Os aprimoramentos na visualização ao vivo do Maps permitirão acesso aos dados diretos e em tempo real sobre a movimentação. Será possível ver placas de rua e saber a sua localização relativa a locais como sua casa, trabalho, hotel ou destino desejado.

Outra adição super bem-vinda é a exibição dos pontos de interesse baseados no dia e horário da consulta. Por exemplo: se você pesquisar no Maps às 23h, ele só vai mostrar as lanchonetes próximas que estão abertas naquele dia e horário — uma “mão na roda” principalmente para ajudar turistas a encontrar locais adequados para visitar, sem dar viagem perdida.

Veja mais no Canaltech

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...