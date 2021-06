Câmara abre inscrições para o Prêmio Brasil Mais Inclusão

Lista dos escolhidos será divulgada no dia 15 de julho. Cerimônia de premiação será em dezembro/21.

Estão abertas, até o dia 30 de junho, as inscrições para o Prêmio Brasil Mais Inclusão, concedido pela Câmara dos Deputados​ a empresas públicas ou privadas, entes federados (União, Estados e Municípios) e personalidades que tenham realizado ações para a inclusão de pessoas com deficiência. Os trabalhos devem ressaltar os valores básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, a justiça social, o respeito à dignidade da pessoa humana, o bem-estar e a valorização da pessoa com deficiência no que diz respeito ao emprego, ao trabalho e à renda.

Categorias

O Prêmio Brasil Mais Inclusão é formado por duas categorias: Mérito João Ribas – concedido a empresas públicas ou privadas, Organizações Não Governamentais e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – e Mérito Darci Barbosa, concedido a personalidades e entes federados.

Inscrição e premiação

A lista dos agraciados em 2021 será divulgada no dia 15 de julho. Eles serão escolhidos por um Conselho Deliberativo entre as empresas que se inscreverem para o prêmio na categoria Mérito João Ribas; e as empresas, as personalidades ou os entes federados indicados por membros do Congresso Nacional.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 1º de dezembro, às 10h30. O Prêmio Brasil Mais Inclusão consiste na concessão de diploma de menção honrosa aos agraciados.

Os formulários para inscrição e mais informações estão disponíveis na página do prêmio, no portal da Câmara.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...