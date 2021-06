Sine realiza pré-seleção de candidatos a 40 vagas para pedreiro de acabamento

Interessados devem comparecer no prédio da Casa do Trabalhador das 8h às 12h, nesta terça-feira, 22. É preciso ter experiência na área.

O Sistema Nacional de Emprego no Estado do Amapá (Sine/AP) realiza nesta terça-feira, 22, uma pré-seleção de pessoal para a função de pedreiro de acabamento. São 40 vagas disponíveis. Os interessados devem comparecer das 8h às 12h no prédio da Casa do Trabalhador, na Avenida Mendonça Júnior, nº 2834, bairro Santa Rita, em Macapá. O local é gerenciado pela Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete).

É preciso ter em mãos currículo e documentos pessoais e é exigida experiência na área. Após a pré-seleção, o candidato será encaminhado à empresa para entrevista de emprego. Todos os protocolos sanitários serão seguidos com a obrigatoriedade de uso de máscara, distanciamento e uso de álcool em gel.

