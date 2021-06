Conversa com Fernando Segtowick no segundo dia do começo do FIM

Nesta quinta-feira (24), segundo dia do começo do FIM, às 18h30 tem bate-papo com Fernando Segtowick, diretor do longa-metragem documentário “O reflexo do Lago” e do curta-metragem “Matinta”. O tema da conversa é “Ficção e Documentário: o desafio audiovisual na Amazônia” com a moderação de Alexandre Brito.

Fernando vai contar um pouco da trajetória dele no audiovisual, falar do cenário no Pará, além de explicar o processo de produção de alguns trabalhos, como o primeiro longa da carreira, Reflexo do Lago, e desafios enfrentados por realizadores da Amazônia.

Sobre o diretor

Roteirista e diretor. Formado em jornalismo pela UFPA, estudou cinema na New York Film Academy nos Estados Unidos e dirigiu vários comerciais, vídeos institucionais e documentários. Dirigiu uma série de curta-metragens e documentários. Dirigiu em 2019 seu primeiro filme longa metragem, o documentário O Reflexo do Lago, selecionado para a mostra Panorâma do Festival de Berlim.

Para não perder o bate-papo, ative o lembrete na live, que já está disponível:

https://youtu.be/Kg2xu8Rb1Sk

Serviço

Bate Papo com Fernando Segtowick

24 /6/2021 – 18h30 – YouTube do FIM

Mais informações no blog do festival festivalfim.blogspot.com

