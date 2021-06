Polícia Federal reprime tráfico de drogas sintéticas na fronteira com a Guiana Francesa

Macapá/AP. A PF deflagrou na manhã desta sexta-feira, dia 25, a Operação Douce Iliusion, no município de Oiapoque/AP, extremo Norte do estado, fronteira com a Guiana Francesa.

Policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência, com o objetivo de combater o tráfico de drogas sintéticas na região. Esses entorpecentes são provenientes sobretudo da Guiana Francesa e Suriname e adentram em território nacional em pequenas embarcações.

Investigações iniciadas na Polícia Federal apontam que um cidadão brasileiro, residente em Oiapoque, seria o principal fornecedor das drogas sintéticas em festas que ele mesmo promove no município. Alguns desses eventos ocorrem em casas noturnas e também em locais clandestinos, ignorando-se, inclusive, as restrições de saúde pública no período de pandemia.

A ação busca levantar mais elementos relacionados à prática delitiva, bem como identificar possíveis participantes em outros municípios do Estado. Os envolvidos no esquema podem responder por tráfico internacional de drogas, com pena de reclusão que pode chegar à 25 anos.

A Semana Nacional de Políticas sobre Drogas é prevista em lei e, anualmente, ocorre no período de 21 a 25 de junho. São realizadas diversas atividades por todo o Brasil voltadas à temática das drogas, sempre tendo como premissa principal de que a prevenção é a medida mais eficiente para combater o problema.

*Douce Illusion, trata-se de uma expressão francesa em alusão às drogas sintéticas que são conhecidas como “doce” e trazem uma sensação ilusória de bem estar.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

