Prefeitura de Macapá abre pré-cadastro para vacinação contra Covid-19 de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades

O objetivo é mapear informações sobre este público para planejar as ações de imunização.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) abre nesta segunda-feira (2) um novo pré-cadastro para vacinação contra a Covid-19 de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. O processo tem como objetivo levantar o quantitativo referente a este público para planejar as ações de imunização nos pontos da Prefeitura de Macapá.

A inclusão deste público no Plano Municipal de Imunização segue nota técnica enviada pelo Ministério da Saúde, assinada também pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (CONASEMS). A orientação é que após a vacinação do grupo de adultos, os adolescentes sejam atendidos por ordem de prioridade por comorbidades.

“Uma vez já cumprida a distribuição de ao menos 1ª dose para os grupos prioritários, a ordem por faixa etária decrescente. Após a conclusão do envio de doses para a população adulta, serão incluídos os adolescentes de 12 a 17 anos, com prioridade para aqueles com comorbidades”, cita a nota.

A lista de comorbidades contempladas no Plano Nacional de Imunização é a seguinte:

• Transplantados de órgãos sólidos (coração, rim, fígado, pulmão);

• Doentes Hematológicos (Anemia falciforme, pacientes em esquema de transfusão, uso de corticoide, trombofilias, pacientes esplenectomizados, anemia aplástica, anemia hemolítica autoimune, esferocitose, talassemia, doença de Gaucher, trombocitopenia imune primária em corticoterapia);

• Oncológicos em quimioterapia, radioterapia e clínicos.

• Doenças respiratórias crônicas (Doença pulmonar obstrutiva crônica, asmáticos com controle, bronquiectasias, enfisemáticos);

• Cardiopatias severas clínicas (Revascularizados, em uso de marcapasso).

• Pacientes submetidos a cirurgias cardíaca

• Doenças neurológicas/genéticas (Paralisia cerebral, Esclerose múltipla, AVE);

• Pessoas Autistas;

• Síndrome de Down;

• Doentes renais crônicos em hemodiálise;

• Pessoas com obesidade mórbida com IMC ≥ 40km/m²;

• Doenças Sistêmicas Raras;

• AutoImunes (incluindo Lúpus eritematoso sistêmico, artrites)

• Diabetes mellitus insulino dependentes.

• Hipertensão Arterial Sistêmica Grave

• Pessoas vivendo com HIV

• Transtornos do neurodesenvolvimento

Pré-cadastro

O sistema de pré-cadastro está disponível no menu de acesso principal do site da Prefeitura de Macapá até a próxima sexta-feira (6), no link https://forms.gle/PAzJxcKT9NeG5EnH7 .

Os dados servirão como base para que a Semsa monte a estratégia de ação voltada para este público. Esse processo será divulgado posteriormente nos canais oficiais do município.

“Estamos nos preparando para uma nova etapa de vacinação contra a Covid-19, uma etapa que requer estratégia e planejamento. Por esta razão, vamos abrir um pré-cadastro, identificar quantas pessoas serão atendidas e organizar as ações de acordo com a disponibilidade de doses da vacina”, explica Nayma Picanço, subsecretária de Vigilância em Saúde.

Repescagem

No decorrer da próxima semana, a Semsa executa um cronograma de nova chamada para jovens de 18 a 25 anos ou mais que tenham perdido a primeira data programada. O pré-cadastro de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades acontece simultaneamente.

