Jazz na Calçada encerra temporada com Patrícia Bastos, Silmara Lobato, convidados e poesia

O encerramento da temporada do Jazz na Calçada será neste sábado, 23, com a presença principal de Patrícia Bastos e Silmara Lobato, e intervenção poética do Coletivo Juremas e muitas participações especiais de convidados para a mais famosa e luxuosa canja musical do Amapá. Jazz na Calçada é o movimento musical que aquece os músicos e público para o Amapá Jazz Festival. Finéias Nelluty, idealizador dos eventos e Coletivo Jazz do Amapá, recebem todos na Calçada Mestre Thiago, professor de música pioneiro do Amapá, formando um palco interativo que mistura música instrumental e regional, sem perder a essência instrumental.

A necessidade de popularização do jazz motivou o projeto, iniciado em 2017 para aquecer os fins de tarde de sábado, de agosto a outubro. A pandemia impediu as reuniões musicais ano passado, e com a flexibilização para eventos com controle de segurança sanitária e público, voltou adaptado à nova realidade. As regras continuam as mesmas: descontração e interatividade a começar pela passagem de som, tarde de verão, cadeiras para quem quiser assistir sentado, vento, luar, música de qualidade inquestionável, muita gente bacana pra completar o ambiente, e nada de ingresso, isso tudo é de graça.

Patrícia Bastos e Silmara Lobato são duas grandes artistas do Amapá com reconhecimento nacional e carreiras de sucesso. Intérpretes padrão, elas são referência quando se fala em música regional e nacional, imortalizaram canções e estão em constante atualização musical.

Coletivo Juremas é uma união poética que reúne mulheres que vivem e produzem cultura a caminho de uma arte pop e antenada com o futuro. As poetas, Carla Nobre, Hayam Chandra, Mary Paes, Cláudia Patrícia, Barbara Primavera, Rai Amorim e Ana Anspach e Fernanda Canora formam o Coletivo Juremas.

Finéias Nelluty e Coletivo Jazz do Amapá, recebem todos a partir das 17h. A Calçada Mestre Thiago é na avenida Clodóvil Coelho, 787, no bairro do Trem.

Marileia Maciel

