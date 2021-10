Sine Macapá oferta vagas de emprego em quase 40 áreas para hoje

Oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade. Atendimento é presencial.

O Sistema Nacional de Emprego no Amapá (Sine-AP) oferta oportunidades de empregos para Macapá. O número de vagas está disponível de acordo com as empresas cadastradas no Sine e são para todos os níveis de escolaridade e experiência.

Na capital, os atendimentos acontecem de 8h às 12h, na Casa do Trabalhador (endereço: Avenida Mendonça Júnior, entre as ruas Paraná e Marcelo Cândia, no bairro Santa Rita).

As oportunidades estão disponíveis apenas para o dia divulgado. Veja as vagas ofertadas de acordo com as solicitações das empresas:

Macapá

auxiliar administrativo e financeiro

auxiliar administrativo

auxiliar de escritório

auxiliar de padeiro

ajudante de açougueiro

auxiliar de eletricista

atendente de cafeteria

auxiliar de chapeiro

auxiliar de salgadeiro

auxiliar de saneamento

barista

carpinteiro

caseiro

chapeiro

confeiteiro

contador

enfermeiro

encarregado de logística

ferreiro armador na construção civil

gerente de loja e supermercado

instrutor no ensino profissionalizante

lavador de carro

leiturista

operador de caixa

operador de eta/ete

operador de microssistema

padeiro

pizzaiolo

pedreiro

repositor de mercadoria

salgadeiro

sushiman

técnico de edificações

técnico em segurança do trabalho

técnico em química

vendedor interno(a)

nivelador

Do G1 Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado