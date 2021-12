Sebrae encerra primeira etapa de capacitações com reeducandas do Iapen

Capacitações para aperfeiçoar o perfil empreendedor das participantes do projeto fazem parte do Termo de Cooperação assinado entre Sebrae e Tjap

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), finaliza primeira etapa de capacitação empreendedora, para mulheres em cumprimento de pena no Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá (Iapen). Encerramento acontece na Coordenadoria Penitenciária Feminina (Copef), na próxima quinta (9), às 14h30.

De acordo com a gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE), Denise Nunes, a instituição atuou nesta primeira etapa com sensibilização, motivação e capacitação nas áreas de planejamento e gestão financeira, para que as mulheres em cumprimento de pena possam aprimorar os conhecimentos que possuem.

“Observamos que muitas delas já possuíam algum negócio e que planejam retomá-los após o cumprimento de suas medidas. Esse é o papel do Sebrae junto à estas mulheres que estão mais comprometidas a cada encontro”, destaca a gerente da UEE/Sebrae/AP, Denise Nunes.

Projeto

Projeto final objetiva qualificar mulheres que estejam sentenciadas no Iapen em regimes fechado, semiaberto ou aberto, e atende aos familiares do sexo feminino das reeducandas. Após encerramento da primeira etapa, as atividades retornam em fevereiro. A conclusão do curso está prevista para agosto de 2022, prazo estabelecido no Termo de Cooperação Técnica.

Segundo a analista de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá, Ademilce Batista, já é possível observar desenvolvimento positivo das participantes. “O desempenho das mulheres sentenciadas até o momento, é muito satisfatório, o que motiva a instituição cumprir o propósito inicial com êxito”, finaliza a analista da UEE/Sebrae/AP, Ademilce Batista.

Cooperação

O Termo de Cooperação Técnica entre o Sebrae, Tjap e Iapen, foi assinado no dia 13 de agosto de 2021. O objetivo, é promover a ressocialização, por meio do desenvolvimento empreendedor de mulheres sentenciadas. Ação faz parte da programação da campanha organizada pelo Tjap, intitulada Agosto Lilás, que conscientiza a sociedade pelo fim da violência contra a mulher.

Coordenação

O programa de capacitação é coordenado pela gerente da UEE/Sebrae/AP, Denise Nunes e pela gestora de educação empreendedora do Sebrae, Ademilce Batista.

