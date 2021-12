Comitiva de artesãs amapaenses participa da Feira Nacional de Artesanato em Belo Horizonte

O evento contribui para a difusão e preservação do artesanato amapaense. As participantes apresentam 282 peças artesanais na exposição da feira, avaliadas em R$ 50 mil reais

Anézia Lima

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), participa da 32ª Feira Nacional de Artesanato – Rotas do Brasil no Centro de Eventos Expominas em Belo Horizonte (MG), nos dias 7 a 12 de dezembro. O objetivo é o fortalecimento da cultura e do artesanato amapaense, por meio do aumento da rede de relações com acesso ao mercado nacional e internacional, no que se refere a venda de produtos artesanais, visto que a feira tem conotação de ser a maior da América Latina, e à participação em capacitações relacionadas à modernização, sustentabilidade e inovação.

Segundo a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo, a participação das artesãs amapaenses no evento contribui com a maior visibilidade do segmento e destaca a importância das capacitações para o desenvolvimento profissional e da oportunidade em expor o artesanato amapaense a um público de origem nacional e internacional.

“O evento é importante nacionalmente pelas capacitações e acesso a soluções de inovação, tecnologia, serviços tecnológicos e tendências do mercado, além do conhecimento oferecido para o aumento da produtividade e melhoria dos resultados do negócio”, explica a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo.

A expectativa é que o evento contribua com a geração de emprego, renda e incremento econômico na capital, além do fortalecimento da cultura com a garantia de sustentabilidade social, econômica, cultural e ambiental.

De acordo a gerente da Unidade de Atendimento Coletivo, Comércio e Serviço do Sebrae no Amapá, Conceição Mira, destaca a importância do evento para a construção de estratégias para a produção e venda dos produtos.

“Com a participação na Feira Nacional de Artesanato, as artesãs têm a oportunidade de vivenciar experiências que poderão ser aplicadas na sustentabilidade das empresas e na melhoria do trabalho com a sensibilização da importância da gestão empresarial e competitividade”, disse a gerente da UAC-CS/Sebrae/AP, Conceição Mira.

Comitiva

A comitiva do Amapá na 32ª Feira Nacional de Artesanato – Rotas do Brasil é representada por seis (6) artesãs e empreendedoras, a artesã, ceramista tradicional de grafismo Maracá e Cunani, da Associação Maracá e Cunani do Mazagão, Ezequiele Moraes; artesã, especialista no artesanato em crochê – Grafismo Maracá e Cunani, Karina Guedes; artesã da Cooperativa de Artesanato Mãos que Criam, especialista em utilização de couro de peixe e inserção de grafismo em peças costuradas a mão, Irenilde Correia; artesã especialista em Aves da Amazônia e artista plástica da Associação de Artesãos do Estado do Amapá, representando obras de artistas do Amapá, Ana Cláudia Penafort; chefe embaixadora da gastronomia do estado do Amapá, especialista em produto artesanal com insumos locais como cachaças de Jambu, licor de frutas regionais, molho de pimenta e biscoitos de castanha, Aldaleia Costa; artesã, e a especialista em peças decorativas com a reutilização de insumos como sucatas, vidros, plástico, porcelanas, papeis diversos, Ester Resende.

Sebrae

A equipe técnica do Sebrae no Amapá, coordena a missão empresarial, na 32ª Feira Nacional de Artesanato – Rotas do Brasil no Centro de Eventos Expominas em Belo Horizonte (MG), entre eles, os gestores de projetos da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviço (UAC-CS), Alessandra Martins e Rômulo Brasão; e o gestor de projetos da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas (Unic), Isaac Oliveira.

Programação de Capacitação para os Artesãos

Oficinas

Data: 7.12.2021 – Terça-Feira

Hora: 15h – Como embalar seu produto de cerâmica?

Ministrador: Vitor Glicério – CRAB

Hora:16h -16h15 – Nem só de criatividade vive um negócio artesanal (Bate papo Sebrae)

Hora:17h – Como fotografar o seu produto para as redes?

Ministradora: Laura Landau – CRAB

Hora: 19h – Como embalar seu produto de madeira?

Ministrador: Vitor Glicério – CRAB

Hora: 20h – Como fotografar o seu produto para as redes?

Ministradora: Laura Landau – CRAB

Data: 8.12.2021 – Quarta-Feira

Hora: 15h – Como fotografar o seu produto para as redes?

Ministradora: Laura Landau – CRAB

Hora: 16h- 16h15 – Matéria prima e seus territórios (Bate-papo Sebrae)

Hora: 17h – Como embalar seu produto de madeira?

Ministrador: Vitor Glicério – CRAB

Hora: 19h – Como fotografar o seu produto para as redes?

Ministradora: Laura Landau – CRAB

Hora: 20h – Como embalar seu produto de cerâmica?

Ministrador: Vitor Glicério – CRAB

Data: 9.12.21 – Quinta-Feira

Hora: 15h – Como fotografar o seu produto para as redes?

Ministradora: Laura Landau – CRAB

Hora: 16h- 16h15 – Capital criativo e humano: processo criativo e repertório (Bate papo Sebrae)

Hora: 17h – Como embalar seu produto de cerâmica?

Ministrador: Vitor Glicério – CRAB

Hora: 19h – Como fotografar o seu produto para as redes?

Ministradora: Laura Landau – CRAB

Hora: 20h – Como embalar seu produto de madeira?

Ministrador: Vitor Glicério – CRAB

Data: 10.12.2021 – Sexta-Feira

Hora: 15h – Como transformar o artesanato em experiência?

Ministradora: Verônica Marques

Hora: 16h -16h15 – Nem só de criatividade vive um negócio artesanal (Bate papo Sebrae)

Hora: 17h – Como contar a sua história através do artesanato?

Ministradora: Verônica Marques

Hora: 19h – Como embalar seu produto de cerâmica?

Ministrador: Vitor Glicério – CRAB

Hora: 20h – Assumindo o ser criativo que mora em si.

Ministradora: Verônica Marques

Data: 11.12.2021 Sábado

Hora: 11h – Como fotografar o seu produto para as redes?

Ministradora: Laura Landau – CRAB

Hora: 12h – Como contar a sua história através do artesanato?

Ministradora: Verônica Marques

Hora: 14h-14h15 -Matéria prima e seus territórios (Bate papo Sebrae)

Hora: 15h – Assumindo o ser criativo que mora em si.

Ministradora: Verônica Marques

Hora: 16h – Como transformar o artesanato em experiência?

Ministradora: Verônica Marques

Hora: 19h – Como embalar seu produto de cerâmica?

Ministrador: Vitor Glicério – CRAB

Hora: 20h – Como fotografar o seu produto para as redes?

Ministradora: Laura Landau – CRAB

Data: 12.12.2021 – Domingo

Hora: 11h – Como embalar seu produto de madeira?

Ministrador: Vitor Glicério – CRAB

Hora: 12h – Como fotografar o seu produto para as redes?

Ministradora: Laura Landau – CRAB

Hora: 14h- 14h15 – Capital criativo e humano: processo criativo e repertório (Bate papo Sebrae)

Hora: 15h – Como fotografar o seu produto para as redes?

Ministradora: Laura Landau – CRAB

Hora: 16h – Como embalar seu produto de cerâmica?

Ministrador: Vitor Glicério – CRAB

Hora: 19h – Como fotografar o seu produto para as redes?

Ministradora: Laura Landau – CRAB

Hora: 20h – Como embalar seu produto de madeira?

Ministrador: Vitor Glicério – CRAB.

