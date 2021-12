Covid-19: confira os pontos de vacinação que funcionam nesta quarta-feira (8) em Macapá

Serão oferecidos os imunizantes Pfizer, Astrazeneca e CoronaVac para 1ª, 2ª e 3ª dose.

A Prefeitura de Macapá, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), segue cumprindo o cronograma de vacinação contra a Covid-19. Nesta quarta-feira (8), ponto facultativo em celebração ao Dia de Nossa Senhora da Conceição, a ação alcança públicos para recebimento de 1ª, 2ª e 3ª dose. Todos os pontos disponíveis funcionarão no horário das 9h às 13h.

Locais:

Drive-thru da Floriano Peixoto

Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes

Macapá Shopping

Drive-thru Zerão

Drive-thru Curiaú

Públicos:

1ª dose: adolescentes de 12 a 17 anos, público em geral de 18 anos ou mais;

2ª dose: de Pfizer, Astrazeneca e CoronaVac para grupos correspondentes e

3ª dose: idosos de 60 anos +, pessoas imunossuprimidas, profissionais da saúde e público em geral de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades.

Intervalo entre doses

1ª e 2ª dose

O intervalo entre a 1ª e a 2ª dose de Pfizer é de 21 dias, no mínimo. A D2 de Astrazeneca é aplicada oito semanas após a D1, seguindo a nota técnica do Ministério da Saúde. No caso da Coronavac, o intervalo é de 30 dias, ou de acordo com a marcação no cartão do usuário.

2ª e 3ª dose

O intervalo entre a 2ª e a 3ª dose será de 5 meses para pessoas de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades, idosos e profissionais de saúde. Para pessoas imunossuprimidas o intervalo é de 28 dias entre a D2 e a D3.

Documentação

Para receber uma das doses dos imunizantes, é preciso apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação. Quem apresenta alguma comorbidade precisa também do laudo médico que comprove a condição.

Para quem vai receber a 2ª ou 3ª dose, precisa apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento de doses anteriores.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado