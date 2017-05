Do G1 AP: Atores Christian Villegas e Daniel Fadione trazem a Macapá técnicas de artes cênicas e pocket show

Atores vão dar dicas de atuação e de gestão de carreira. Evento vai acontecer no dia 18 de maio, no Teatro Marco Zero, na Zona Leste da capital.

Por Carlos Alberto Jr

Amantes das artes cênicas no Amapá terão a oportunidade de participar de uma mesa redonda com os atores Christian Villegas (RJ) e Daniel Fadione (PA). A dupla vai estar em Macapá para falar sobre a atuação para a TV, teatro, cinema e musical. As vagas são limitadas e o investimento é de R$ 50. Após as palestras, os atores farão um pocket show, lançando a parceria musical da dupla. O evento vai acontecer no dia 18 de maio, no Teatro Marco Zero, na Zona Leste de Macapá.

Com vasta experiência nas quatro áreas da atuação, Christian Villegas e Daniel Fadione vão dar dicas, tanto de técnicas, como de carreira para os alunos, assim como também vão exemplificar as diferenças entre elas.

Os alunos aprenderão a importância de um videobook, como se preparar para uma audição, qual música escolher, como atuar sua canção e como cantar no teatro musical. Para finalizar, acontecerá uma cena prática para a TV.

“O evento é destinado tanto para o ator mais experiente, como para o aspirante no mundo das artes cénicas. Muito mais que simplesmente ensinar técnicas de atuação, essa mesa redonda vai servir para que os alunos tenham noção do que é viver da atuação”, disse Daniel Fadione.

Às 19h, depois da mesa redonda, a dupla vai retornar ao palco do Teatro Marco Zero, dessa vez para fazer um pocket show apresentando o novo projeto musical deles. Os participantes poderão assistir à apresentação gratuitamente, já o público geral deverá pagar R$ 30 pela entrada.

Christian Villegas

O ator é formado pela Casa das Artes de Laranjeiras (RJ), se destacou na telenovela “Verdades Secretas”, da Rede Globo, e protagonizou o filme “O Último Virgem”. Ele também participou do musical “Tudo por Popstar”.

Daniel Fadione

Ator é formado pela New York Film Academy (USA), em teatro musical e canto pela University of Utah (USA). Daniel atuou em musicais de sucesso no Rio de Janeiro e São Paulo como “Hair”, “O Mágico de Oz – O Musical”, “Rock in Rio – O Musical” e “Wicked-a”.

Serviço

Mesa redonda + pocket show com Christian Villegas e Daniel Fadione

Local: Teatro Marco Zero – Avenida Oscar Santos, 397, Perpétuo Socorro

Data: 18 de maio

Hora: 15h às 18h mesa redonda; 19h pocket show

Investimento: R$ 50 (mesa redonda + pocket show); R$ 30 Pocket Show

Inscrições: (91) 98944-3116

Classificação: 12 anos

G1 AP

