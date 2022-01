Atriz americana Betty White morre aos 99 anos

A atriz e comediante americana Betty White morreu aos 99 anos nesta sexta-feira (31), segundo o site TMZ. Prestes a completar 100 anos, ela faleceu em sua casa na manhã de hoje. Nome de muito prestígio em Hollywood, ela é considerada uma das pioneiras da televisão nos Estados Unidos.

Sua carreira começou em 1939 e decolou dez anos depois, quando estreou o programa de variedades chamado "Hollywood on Television" ao lado de Al Jarvis.

Ao longo dos anos, esteve em diversos seriados e programas nas principais emissoras norte-americanas. Ela estrelou “The Betty White Show”, “That ’70s Show” e “The Bold and the Beautiful”. Um dos trabalhos mais marcantes foi entre 1895 e 1992, quando protagonizou a série “The Golden Girls”.

Além da televisão, também tem uma extensa carreira no cinema. Ela estava no elenco de “A Proposta”, junto com Sandra Bullock, “A Casa Caiu”, com Steve Martin”, e trabalhou como dubladora em “Toy Story 4”.

A extensa carreira nas telas fez com que fosse indicada a diversos prêmios, como o Globo de Ouro e o Emmy.

Via Cultura

