Cantora diz ter sido violada sexualmente por colega de banda: “Ninguém desconfiava dele”

Larissa Ferreira é vocalista do grupo de Forró Mastruz com Leite; “Estava segurando a minha mão nas partes íntimas dela”, relata

A cantora Larissa Ferreira, vocalista do grupo de forró Mastruz com Leite, afirmou na última terça-feira (4) que foi vítima de assédio sexual por parte de um integrante da banda. Sem mencionar qual integrante que teria praticado o crime, ela diz que a pessoa a violou enquanto estava dormindo.

“Senti uma pessoa tocando em mim, tocando no meu corpo, beijando meu rosto, me cheirando”, relatou. Ela estava dormindo ao lado de seu marido. O colega estava na casa dos dois, e dormiu no mesmo quarto em que o casal. “A pessoa estava segurando a minha mão nas partes íntimas dela”, completou.https://e66cefe0bc245b2223201446ccb113cc.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

“Este homem fez isso comigo. E eu deitada na minha cama, no meu quarto e meu marido do meu lado. A pessoa abusou de mim“, destacou Larissa através de stories em sua conta no Instagram. A cantora aponta que, no momento do abuso, não sinalizou seu marido e apenas empurrou a pessoa para longe, sem abrir os olhos.

Leia mais: Bolsonaro recebe alta de hospital em São Paulo

Para a artista, caso houvesse qualquer tipo de alarme, seu marido “iria matar aquele homem aqui dentro de casa”. Ela ficou “de olhos fechados, não fiz alarme só dei um solavanco nele para que se afastasse e ele saiu de perto.”

“Depois que esse homem saiu do quarto eu fiquei sem saber o que fazer. Se eu contava ou não para o meu marido. Fiquei com crise de ansiedade. Eu não iria ficar bem estando no mesmo ambiente que esse homem”, contou a cantora. Ela ressaltou que já tomou as devidas providências legais contra o sujeito.

Larissa lembra que um potencial não tem rosto ou conduta pré-definidos: “Ninguém desconfiava dele, ele era uma pessoa calma, calada, mas o cara foi capaz de fazer isso.”

Através de uma nota publicada nas redes sociais, a banda repudiou o caso, e alegou que “já está tomando as medidas quanto ao músico e está providenciando apoio à cantora”

Leia a nota na íntegra:

“Nós da Banda Mastruz com Leite nos solidarizamos à nossa cantora Larissa Ferreira, que relatou em suas redes sociais ter sofrido assédio em sua casa, por outro integrante da banda. A empresa já está tomando as medidas quanto ao músico e está providenciando apoio à cantora, que está fragilizada, mas acolhida pela família e amigos. A Banda Mastruz com Leite reforça que repudia toda e qualquer forma de abuso contra mulheres, seja físico, psicológico ou sexual. Seguimos dando assistência e oferecendo suporte para a Larissa”

Via Cultura

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado