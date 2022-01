Conheça os benefícios do Tereré no combate a gripes e resfriados

Bebida à base de erva mate possui vitaminas que auxiliam o sistema imunológico

Preparado, principalmente com erva mate e água gelada, o tereré, tem sido bastante apreciado em Manaus, além do frescor nos períodos quentes a bebida traz benefícios para a saúde.

A mistura da erva mate, gengibre e limão é perfeita para amenizar os sintomas da gripe. Conforme explica a nutricionista Bruna Rabelo:

“A erva mate possui vários bioativos (compostos fenólicos, flavonóides, fontes de vitaminas complexo B, vitamina E, vitamina C, ferro, fósforo, potássio e manganês) que são responsáveis por inúmeros benefícios para o corpo humano. A união dos alimentos como limão, gengibre e hortelã tem o poder de potencializar a vitamina C e estimular o metabolismo e a produção de energia, fatores fundamentais no combate de gripes e resfriados”, explicou.

Em Manaus, existem lojas especializadas na venda de tereré, como é o caso da Tereré Rio Negro, inaugurada há quase um mês, a loja oferece diversas ervas e acessórios e além de espaço para os clientes consumirem a bebida.

Conforme um dos sócios, Ednaldo Zane a bebida com a mistura de erva mate, gengibre e limão tem sido uma das mais pedidas pelos clientes.

“Nesse período que vimos muitas pessoas gripadas, apostamos em uma bebida rica em vitaminas e que ajudassem nossos clientes, resultado: tem sido uma das mais pedidas, tanto pelo frescor quanto pela combinação perfeita e saborosa que os ingredientes possuem”. Contou Zane.

Para quem busca preparar em casa, a nutricionista Bruna Rabelo orienta:

1 – Em uma jarra/garrafa térmica coloque a água gelada, e adicione limão na água (aproximadamente 2 limões por litro de água – ou a gosto).

2 – Fatie o Gengibre em fatias finas (pode ser feito utilizando um ralador ou faca) e adicione a água.

3 – Adicione gelo a gosto e acrescente folhas de hortelã.

4 – Deixe de molho por aproximadamente 10 minutos.

Depois é só preparar o seu tereré. Em um copo ou guapa (copo específico para a bebida), coloque a erva e depois acrescente a água preparada com gengibre, limão e hortelã e beba à vontade.

A nutricionista também explica que o consumo diário pode ajudar na defesa imunológica e aliado a um estilo de vida mais saudável combate a gripes, resfriados e viroses. Mas faz um alerta:

“O consumo diário da erva mate é aparentemente bastante seguro, no entanto, devido ao fato da erva também conter cafeína, ela pode em alguns casos causar insônia e dificuldade para dormir”. Finalizou.

