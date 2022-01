Psiquiatria iluminada: As Contribuições de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier

A obra mais aguardada sobre saúde mental! Apresenta ensinamentos que nos ajudam a ter uma vida com saúde e força suficiente para lidar com as dores e sofrimentos do caminho, principalmente quando nos deparamos com os desafios do sofrimento psíquico.

O escopo desta obra é reflexionar sobre as bases de uma nova compreensão de saúde mental. Muito além da psicopatologia, André Luiz nos apresenta relações impressionantes sobre nossa vida íntima, nossos padrões de pensamentos e hábitos arraigados como definitivos na orquestração orgânica e energética que constitui nossa indumentária carnal. Esse “vaso de barro” é revestido de complexidades ainda inalcançáveis na atual medicina.

Já divisamos no cenário médico a necessidade da compreensão integradora e inter-relacionada dos aspectos biológicos, psicológicos e sociais no entendimento da salutogênese e da patogênese. Até mesmo a dimensão espiritual tem sido considerada, ainda timidamente, como aspecto pertinente à qualidade de vida e à saúde humanas.

Esta obra desvela nuances primaciais da espiritualidade em nossa saúde. Novo cenário fantástico abre-se à vista dos peregrinos do entendimento, desafiando nossa capacidade de compreensão da Vida Maior. Chegou o tempo de amadurecimento das divinas lições em nossas almas.

Adquira já o seu exemplar! 📚

Corra. Edição limitada! 🏃

Vendas e Informações:

CLEJA – Clube do Livro Espírita Joanna de Ângelis

Raimundo Santos

Cel:(85) 99973.5760(WhatsApp)

