Ministro do Turismo, que disse que “vacina não serve de nada”, positiva para Covid-19

Anúncio foi feito pelo próprio Ministério; Gilson Machado Neto tomou duas doses do imunizante e está assintomático

O Ministério do Turismo informou neste sábado (15) que Gilson Machado Neto está com Covid-19. O chefe da pasta afirmou, recentemente, que a vacinação contra o coronavírus “não serve de nada”. Durante a semana, ele foi visto sem máscara durante compromissos do Governo Federal, além de ter se reunido com Jair Bolsonaro (PL) e Onyx Lorenzoni, por exemplo.

Em nota, foi dito que o ministro está assintomático e cumprirá quarentena em Recife (PE). Ele tomou as duas doses do imunizante contra a doença. “A vacina não serve de nada. Todo mundo só entrou nos cruzeiros porque estava vacinado e tivemos quase 800 casos. A vacina não evita a doença”, afirmou Machado Neto após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspender a temporada de cruzeiros.

