Covid-19 e Gripe: hospitais da rede estadual suspendem visitas presenciais a pacientes internados

Medida tem como objetivo diminuir a circulação de pessoas dentro das unidades a fim de evitar risco de disseminação de doenças infectocontagiosas.

Por: Claudia Cavalcanti

Em razão do aumento dos casos confirmados de covid-19 no Amapá, e de síndromes gripais, os hospitais da rede estadual de saúde suspenderam provisoriamente as visitas presenciais aos pacientes internados nas unidades.

A medida tem como objetivo diminuir a circulação de pessoas dentro das unidades e evitar a contaminação e disseminação do vírus para pacientes e servidores.

Suspenderem a visitação os Hospitais de Emergência (HE), de Clínicas Alberto Lima (Hcal), da Criança e do Adolescente (HCA) e da Mulher Mãe Luzia (HMML), em Macapá, além dos Hospitais Estaduais de Santana (HES), Oiapoque (HEO) e Laranjal do Jari (Helaja).

Além disso, todos os hospitais adotaram de forma provisória a presença de acompanhantes apenas em casos previstos por lei, como menores de idade, portadores de necessidades especiais ou com problemas de locomoção. O retorno das visitas dependerá da melhora nos índices do quadro epidemiológico da doença no estado.

