Prefeitura convoca habilitados do concurso para a Secretaria de Assistência Social￼

Foram chamados 17 profissionais entre assistentes sociais, psicólogos e educadores. O anúncio foi feito em Live na manhã desta segunda-feira (7).

Na manhã desta segunda-feira (7), o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, anunciou a convocação de 17 candidatos habilitados no último concurso da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de 2018. Os profissionais vão atuar no atendimento à população nos equipamentos que oferecem o serviço do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

“Assumimos um compromisso com os servidores, por isso, prorrogamos o edital e, agora, estamos chamando os habilitados. O nosso objetivo principal é reforçar a política de assistência social com novos profissionais e um novo espaço direcionado aos menores em situação de vulnerabilidade social que é a Casa Abrigo”, afirma o chefe do executivo municipal.

Serão convocados dez educadores, quatro psicólogos e três assistentes sociais. “Os profissionais vão atuar diretamente nos equipamentos de assistência, atendendo à população que está em vulnerabilidade social. Estamos felizes com esse reforço”, ressalta a subsecretária de Assistência Social, Karlene Lamberg.

Novos servidores



Em janeiro, foram convocados também 118 profissionais da saúde para o quadro efetivo do município, sendo 38 enfermeiros, 14 farmacêuticos, três nutricionistas, dois fisioterapeutas e 61 técnicos em enfermagem.

O edital contendo o resultado final e a homologação deverá ser publicado no dia 11 de fevereiro e a posse dos novos servidores do município está prevista para acontecer no dia 14 de fevereiro.

