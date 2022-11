10ª Olimpíadas da 3ª idade do Centro do Idoso do município de Santana jogos de integração 

A prefeitura de Santana realizou nos dias 24 e 25 de novembro, quinta e sexta-feira no centro do idoso Antônia Rocha Freires. A 10ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADAS DA 3ª IDADE JOGOS DE INTEGRAÇÃO. Os jogos fazem parte do calendário anual de eventos do centro, e busca proporcionar um momento de interação e atividade física entre o público da melhor idade por meio de várias modalidades esportivas adaptadas. Entre elas o bolichebol e corrida terrestre.

Com os com jogos completando uma década de realização, os idosos mostraram alegria em poder voltar a participar, já que os jogos ficaram 2 anos sem ser realizado devido à pandemia da covid-19. Mais de 250 idosos estiveram presentes e mostraram que podem, sim, ser inseridos nas atividades esportivas.

O evento contou com o apoio da secretaria de assistência social e cidadania- SEMASC, 4º batalhão da polícia militar do Amapá, secretaria de esportes de Santana e secretaria municipal de saúde –SEMSA.

A presidente do conselho do idoso do município de Santana, Rose Brandão, falou da importância das olimpíadas.

“É um momento de muita alegria para todos nós que estamos a frente do conselho do idoso poder ver novamente os jogos acontecem. Porque entendemos o quanto é importante a atividade física na melhor idade. Respeitando todas as precauções recomendadas pelos órgãos de saúde.”

Cleomar Monteiro

