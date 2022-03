Curso do SENAI estimula empreendedorismo de alunas em Macapá

Aprovadas em um dos processos seletivos realizados pelo SENAI Amapá, para oferta de qualificação profissional, as alunas Flávia Silva e Nadyele Santos aplicam as técnicas ensinadas no curso de Padeiro e Confeiteiro em seus empreendimentos. As aulas acontecem na Unidade Móvel de Panificação da instituição e são voltadas para jovens entre 18 e 24 anos.

Nadyele Santos fabrica bolos por encomenda e explica que a sua paixão pela gastronomia foi despertada com a ajuda da avó, que lhe ensinou receitas tradicionais. Já na cozinha industrial do SENAI a aluna e empreendedora fala sobre o sucesso garantido com a ajuda do curso.

“Sem dúvidas o curso me fez aprimorar as técnicas de confeitaria, e isso tem me proporcionado mais segurança na hora de preparar uma encomenda de bolo confeitado para o cliente. E essa profissionalização do meu trabalho também gera reconhecimento no meu negócio, porque estou recebendo muitos elogios da clientela”, declara Nadyele.

Já Flávia Silva, empreendedora do ramo de biscoitos decorados, conta que começou a fazer os quitutes ainda no Ensino Médio técnico, pois sua formação foi na área de alimentos. “Ainda na escola tive contato com a cozinha e me apaixonei, e para complementar a renda, comecei a fazer os doces e deu certo”, explica.

“Então quando eu soube da oferta aqui no SENAI, corri para me escrever, porque a instituição tem o suporte teórico e prático que preciso. Aqui eu vou ter um certificado de qualificação profissional na área de panificação que é válido no Brasil todo e isso vai me ajudar bastante nos negócios”, conclui Flávia.

A instrutora da área, Débora Nascimento, reforça que o itinerário de ensino é voltado para o mercado de trabalho e estimula o empreendedorismo nos estudantes. “O nosso foco é treinar e preparar esses jovens para já terminar o curso e ingressar em uma vaga de emprego. Além disso, nos módulos práticos são ensinadas técnicas de higienização, manipulação e preparo de massas para pães e bolos”, detalha.

“O setor de alimentos e gastronomia é crescente no estado. Por conta disso, o SENAI Amapá sempre está atento às demandas do mercado de trabalho, para realizar a oferta de cursos voltados para a indústria”, completa a instrutora.

Qualificação Profissional

A qualificação profissional é destinada às pessoas que buscam a formação e desenvolvimento de competências de um determinado perfil profissional definido no mercado de trabalho ou que tenham a necessidade de se qualificar.

O SENAI Amapá oferta cursos gratuitos e pagos nas áreas relacionadas à indústria com o objetivo de preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho.

