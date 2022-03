Estudantes pré-selecionados no Prouni devem confirmar dados a partir de hoje

O prazo segue até 14 de março

Começa hoje, 03, e segue até o dia 14 o período para os estudantes pré-selecionados na primeira chamada regular do Programa Universidade para Todos (Prouni) comprovarem as informações prestadas na inscrição. A lista com os nomes dos contemplados foi divulgada ontem.

Interessada em uma bolsa de estudo integral no curso de Fisioterapia, a estudante Vanessa Lima, 25, espera ansiosa a divulgação do resultado. “Eu me preparei muito para o Enem pois eu sabia da chance de conseguir uma bolsa por algum programa de governo. Com as minhas notas, acredito que eu consiga alcançar o meu objetivo que é me formar na graduação dos meus sonhos com o benefício do programa”, afirma a jovem. Para a estudante, que é de baixa renda e não tem condições de pagar por um curso em uma universidade boa, o auxílio do Prouni, do Fies ou do Sisu é fundamental para isso, pois possibilita a esses estudantes uma perspectiva de futuro.

O Prouni é um dos programas estudantis do governo que oferece aos estudantes bolsas de estudo em instituições de ensino particulares com bolsas integrais ou parciais (50%) e possibilitam que estudantes de baixa renda se formem com auxílio de bolsa de estudo. Para ter direito a uma bolsa integral, o participante deve comprovar renda familiar bruta de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser até três salários mínimos por pessoa.

Além de comprovar renda, é necessário também que o interessado tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada com bolsa integral ou parcial e tenha feito o Enem, alcançando, no mínimo, 450 pontos de média das notas e não pode ter tirado 0 na redação.

Novidades

Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, estabelece a pré-seleção dos estudantes inscritos no Prouni considerando as duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingresso em cursos de graduação ou sequencial de formação específica. Antes, apenas a nota da edição mais recente era aceita.

Já para a edição do segundo semestre do programa, o Prouni 2022.2, tramita na Câmara a ampliação do acesso de o acesso de estudantes de escolas privadas não bolsistas ao programa. A possibilidade está prevista na Medida Provisória (MP) 1.075/2021, editada pelo presidente Jair Bolsonaro em dezembro.

No entanto, para sair do papel, a regra precisa ser convertida em lei pelo Congresso até o dia 17 de março, quando perderá o efeito. O texto tramita na Câmara em regime de urgência e, se aprovado, segue para o Senado.

Cronograma do Prouni 2022.1

Comprovação de informações: 3 a 14 de março

Segunda chamada: 21 de março

Comprovação de informações: 21 a 29 de março

Lista de espera: 4 e 5 de abril

Resultado: 7 de abril

Comprovação de informações: 8 a 13 de abril

