Relatório com ações para melhorar a educação em comunidades distantes da Amazônia é lançado no dia 21

p dir=”ltr”>Publicação reúne dados sobre o cenário educacional amazônico e exemplos de experiências educacionais de sucesso

p dir=”ltr”>A Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em parceria com o Instituto Unibanco, promove no próximo dia 21 de março o webinar ‘Radar Educacional Amazônico: Iniciativas promissoras para educação de populações tradicionais na Amazônia’. O evento marca o lançamento do relatório de mesmo nome, que reúne dados sobre o cenário educacional dos estados da Amazônia e exemplos de experiências educacionais dentro da realidade regional. O webinar será transmitido pelo canal no YouTube “TV FAS Amazônia”, a partir das 15h (horário de Manaus).

p dir=”ltr”>O projeto ‘Radar Educacional Amazônico’ é uma iniciativa coordenada pela FAS e Instituto Unibanco, com objetivo de analisar o cenário da educação pública na região, mapear as experiências educacionais de sucesso pela Amazônia, ampliar as discussões sobre os desafios das políticas educacionais e gerar recomendações técnicas sobre o tema. A publicação, que será lançada, corresponde à primeira etapa do projeto.

p dir=”ltr”>“O evento abre um espaço de diálogo e troca de ideias sobre desafios e potenciais da Amazônia com foco na educação de populações tradicionais. O webinar é aberto para educadores, especialistas, sociedade civil, governos e todos os interessados na temática, atores que buscam formas de fortalecer e aprimorar políticas e estratégias educacionais na região”, afirma Nathalia Flores, consultora do projeto.

p dir=”ltr”>O webinar terá a participação do comitê orientador do projeto ‘Radar Educacional Amazônico’, que é formado pelo superintendente da FAS, Virgilio Viana; superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques; professora da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Kátia Schweickardt; diretora-presidente da Comunidade Educativa CEDAC, Tereza Perez; gerente de projetos sociais do Instituto Unibanco, Tiago Borba; professora da Universidade Federal do Pará (UFPA), Lucia Isabel Silva; e secretário-executivo do Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos (GEEA/INPA), Geraldo Mendes.

p dir=”ltr”>Sobre a FAS

p dir=”ltr”>Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

p dir=”ltr”>Sobre o Instituto Unibanco

p dir=”ltr”>O Instituto Unibanco é uma instituição sem fins lucrativos que atua pela melhoria da qualidade da educação pública no Ensino Médio, por meio da gestão. Seu objetivo é contribuir para a permanência dos estudantes na escola, a melhoria da aprendizagem e a redução das desigualdades educacionais. Sua atuação é baseada em evidências valorizando a diversidade e acelerando transformações por meio da gestão. Fundado em 1982, integra o grupo de instituições responsáveis pelo investimento social privado do grupo Itaú-Unibanco. www.institutounibanco.org.br.

